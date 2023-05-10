6 червня на стадіоні "Авангард" в Ужгороді відбудеться остання гра Євгена Селезньова, яка поставить крапку на його яскравій кар'єрі. Нападнику так і не вдалось втілити свою футбольну мрію у реальність.

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Так і не став найкращим бомбардиром в історії УПЛ

Селезньов зупинився за 6 голів від звання найкращого бомбардира в історії УПЛ, Євген йде третім. Наразі це звання розділяють одразу дві легенди футболу – Сергій Ребров та Максим Шацьких. В активі обох по 123 голи. Натомість Євген за свою кар'єру наколотив 116 м'ячів.

Перед прощальним матчем Селезньова в Ужгороді відбудеться відкрите тренування (5 червня). У прощальному поєдинку Євгена не будуть брати участь зірки шоубізнесу.

Серед запрошених гостей фігурують імена іменитих колишніх та чинних футболістів – Олега Протасова, Олександра Хацкевича, Руслана Ротаня, Даріо Срни, Михайла Мудрика та Артема Довбика. Повний список запрошених особливо не розголошується, тому остаточно, хто зіграє у цьому поєдинку буде несподіванкою для усіх.

Селезньов не лише цим матчем офіційно попрощається з футбольною кар'єрою, а й планує зібрати гроші для наших захисників. За виручені кошти будуть куплені автівки для бригад, які зупиняють ворога на різних гарячих напрямках.

Надалі Селезньов планує поєднати своє життя із тренерською кар'єрою.

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