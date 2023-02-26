Проте є Коноплянка: лідер збірної України пропустить поєдинок з Англією

Провіднй футболіст національної збірної України не зможе допомогти головній команді країни у матчі з "трьома левами". Причина досить буденна.

Андрій Ярмоленко скоріш за все не зіграє проти збірної Англії у першому кваліфікаційному матчі до Євро-2024. Капітан "синьо-жовтих" травмувався в Об'єднаних Арабських Еміратах.

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Без лідера на важливий матч

Андрій Ярмоленко отримав пошкодження у матчі за Суперкубок ОАЕ, в якому Аль-Айн поступився Аль-Шарджі 1:0. Український вінгер допомагав своїй команді лише протягом 42-ох хвилин. Ярмоленка замінили ще у першому таймі, оскільки він майже на рівному місці травмував м'яз стегна. Відомий лікар Дмитро Бабелюк дав оцінку пошкодженню капітана збірної України та припустив терміни його лікування.

М’язи передньої та задньої групи стегна часто травмуються під час спринту, що трапилося і цього разу. Кидається у вічі і реакція Андрія на травму, адже досвідчені гравці, як правило, одразу відчувають наскільки серйозною є травма. Залежно від складності травми, на відновлення від неї може піти від 3 до 6 тижнів. Зважаючи, що матч проти Англії вже через 4 тижні, а ще слід потренуватися та набрати форму, шанси на те, що Андрій допоможе збірній мінімальні,

– написав Бабелюк у себе в телеграм.

Відео травми Андрія Ярмоленка:

Що треба знати напередодні матчу головної команди країни?