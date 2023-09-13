Все лише розпочинається, – Ярмоленко заінтригував боротьбою України за вихід на Євро

Сергій Ребров зумів застосувати Андрія Ярмоленка у матчі проти Італії. Динамівець вивів команду на футбольне поле "Сан-Сіро" з капітанською пов'язкою та ще й забив єдиний гол у ворота "скуадро адзуррі".

Наприкінці першого тайму саме Андрій Ярмоленко на правах капітана команди відквитав один м'яч у зустрічі проти Італії. Однак цього не вистачило, аби здобути позитивний результат. Україна поступилась на виїзді іменитому супернику 2:1.

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Ярмоленко: Я вважаю, що результат по грі

Після поєдинку правий вінгер Динамо прокоментував гру проти Італії та, як і Сергій Ребров, оцінив шанси "синьо-жовтих" здобути путівку на Євро-2024 через відбір.

Капітан команди відзначив складність гри проти італійців, а ще той факт, що протягом декількох днів їм протистояли два топові гранди Європи. Тому десь фактор втоми вдався взнаки. Однак Ярмоленко запевнив, що не слід "ховати" збірну України раніше часу. Боротьба за 2-ге місце лише розпочинається.

Я вважаю, що результат по грі. У футболі бувають перемоги, бувають поразки. Найголовніше – рухатись далі, робити з цього висновки. У нас ще нічого не закінчилось, все лише починається. А починається найцікавіше. Тому зробимо висновки, розберемо цю гру вже на наступному зборі, будемо працювати та рухатись далі. Ніхто не здається. Гра могла скластися по-іншому, але результат на табло. Потрібно змиритися з цим та у майбутніх матчах не припускатися тих помилок, які були у поєдинку з Італією,

– заявив футболіст Динамо.

Відзначимо, що саме Ярмоленко став "Левом матчу" у грі проти Італії.

Також Андрій встановив рекорд збірної України у грі на "Сан-Сіро". Йому вдалось переплюнути колишнього футболіста та наставника "синьо-жовтих" Андрія Шевченка за кількістю матчів у рамках чемпіонату Європи.

Нагадаємо, що попереду у команди Сергія Реброва ще три матчі відбору на Євро-2024: 14 жовтня проти Північної Македонії, 17 жовтня проти Мальти, а 20 листопада з Італією.

Наразі Італія, Україна та Північна Македонія набрали по 7 балів та діляться 2-4 місця відповідно у групі "С". Англія – лідер групи (13 очок). Мальта поки що не набрала жодного балу.