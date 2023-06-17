Наздогнав легенд: капітан збірної України повторив 2 рекорди головної команди країни

Збірна України з футболу у неймовірному матчі переграла Північну Македонію у кваліфікації до Євро-2024. Наш капітан цей матч запам'ятає і через індивідуальне досягнення.

Капітан збірної України провів 65 хвилин у історичному матчі проти Північної Македонії. Цей поєдинок став знаковим і для Андрія Ярмоленко, пише 24 Канал.

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Повторив 2 рекорди, один з них може побити вже у наступному матчі

33-річний гравець провів 74-й матч у 11-му офіційному турнірі у складі національної збірної.

Таким чином Ярмоленко повторив рекорд збірної України, який тепер ділить з Андрієм Пятов за кількістю зіграних турнірів. З урахуванням кваліфікаційного відбору, наш капітан виступав у чотирьох чемпіонатах світу – (2010, 2014, 2018, 2022), у чотирьох чемпіонатах Європи (2012, 2016, 2020, 2024) та трьох розіграшах Ліги націй (2018, 2020, 2022).

Матч проти Північної Македонії для Ярмоленка у цих турнірах став 74-м (ЧС – 35, ЧЄ – 28, ЛН – 11), і це дозволило йому зрівнятися з іншою легендарною "сімкою" України – Андрієм Шевченко. Уже 19 червня у матчі проти Мальти нинішній капітан збірної за цим показником може вийти на одноосібне перше місце.