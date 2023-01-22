Андрій Ярмоленко не словом, а ділом відповів критикам, яких не влаштовувала його гра. Українець забив уже свій п'ятий гол за Аль-Айн.

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Андрій Ярмоленко відзначився у матчі чемпіонату ОАЕ проти Аль-Батаеха. Український вінгер подвоїв перевагу своєї команди.

На 35-ій хвилині матчу Халед Альблуші віддав шикарну розрізну передачу, яка вивела Ярмоленка на побачення з голкіпером суперника. Андрій ж у свою чергу на досвіді розібрався з ворожим воротарем та записав гол на свій рахунок. Минулого разу Ярмоленко забивав 20 грудня у матчі проти Бані Яса.

Відео голу Андрія Ярмоленка: