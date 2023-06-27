Нарешті офіційно: Андрій Ярмоленко – знову футболіст Динамо

Футбольний клуб Динамо офіційно оголосило про підписання контракту із півзахисником Андрієм Ярмоленком. Футболіст знову виступатиме за рідний клуб.

Андрій Ярмоленко знову став гравцем київського Динамо. 26 червня київський клуб оголосив про підписання угоди з гравцем, який був у статусі вільного агента. Перед цим клуб в соцмережах запостив інтригуючі фото та відео, натякаючи на повернення Ярмоленка в Динамо.

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27 червня кияни оголосили про підписання контракту з Ярмоленком на 2 роки.

За інформацією "ТаТоТаке", Ярмоленко підписав контракт з Динамо на два роки. Також за даними журналістів, по завершенні кар’єри Ярмоленко отримає посаду в клубі – він стане спортивним директором.

Окрім того, Ярмоленко в клубі отримуватиме зарплату в розмірі 1 мільйона доларів на рік.

Варто нагадати, що Ярмоленко є вихованцем чернігівського футболу. У січні 2008 року у 18 років він перейшов до складу київського Динамо. Дебютував за головну команду 11 травня 2008 року, вийшовши на заміну у матчі проти Ворскли. В цьому ж матчі він відзначився дебютним голом, принісши своїй команді мінімальну перемогу.

Усього в Динамо футболіст провів 9,5 років, протягом цього часу він зіграв у всіх турнірах 339 матчів та забив 137 м’ячів. З Динамо Ярмоленко тричі ставав чемпіоном України, двічі володарем Кубка України і тричі володарем Суперкубка України. Він також був капітаном команди.

Влітку 2017 року Ярмоленко був проданий до Боруссії Дортмунд за 25 мільйонів євро. Але в німецькому клубі Ярмоленко затримався лише на рік, і вже влітку 2018 року за 20 мільйонів євро перейшов до англійського Вест Хема.

За Вест Хем Ярмоленко виступав протягом чотирьох сезонів. І влітку 2022 року, по закінченні контракту, як вільний агент перейшов в Аль-Айн з ОАЕ, який на той час тренував Сергій Ребров. 13 червня 2023 року Аль-Айн оголосив про те, що не буде продовжувати контракт з Ярмоленком. І футболіст знову став вільним агентом. Тож Динамо він дістався безкоштовно.