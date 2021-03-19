Ярмоленко близький до повернення на футбольне поле

Головний тренер Вест Хема Девід Моєс поділився інформацію з лазарету команди, в тому числі і про відновлення українського вінгера Андрія Ярмоленка.

Моєс повідомив, що Ярмоленко близький до повного відновлення після травми.

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"Артюр Масуаку і Андрій Ярмоленко стають все ближче. Сподіваюся, скоро у нас буде повноцінний склад", – сказав Моєс.

Також зазначається, що 31-річний українець, ймовірно, пропустить матч з Арсеналом (21 березня), але скоро повернеться до команди.

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