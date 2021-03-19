Ярмоленко близький до повернення на футбольне поле

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Джерело:

ФК Вест Хем

Головний тренер Вест Хема Девід Моєс поділився інформацію з лазарету команди, в тому числі і про відновлення українського вінгера Андрія Ярмоленка.

Моєс повідомив, що Ярмоленко близький до повного відновлення після травми.

До слова Перед матчами збірної: Ярмоленко повернувся до тренувань Вест Хема – фото

"Артюр Масуаку і Андрій Ярмоленко стають все ближче. Сподіваюся, скоро у нас буде повноцінний склад", – сказав Моєс.

Також зазначається, що 31-річний українець, ймовірно, пропустить матч з Арсеналом (21 березня), але скоро повернеться до команди.

Що відомо про травму Ярмоленка

  • Ярмоленко пошкодив зв'язки коліна 9 лютого в матчі проти МЮ в Кубку Англії.
  • Всього в нинішньому сезоні Ярмоленко забив два голи і віддав чотири результативні передачі в 20 матчах за англійський клуб у всіх турнірах.
  • Тransfermarkt оцінює футболіста в 7,5 мільйона євро, його контракт з Вест Хемом розрахований до літа 2022 року.