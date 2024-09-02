Подвоїв нагороди: Андрій Трусов на останніх метрах виборов срібну медаль Паралімпіади-2024

У понеділок, 2 вересня, відбулося 6 фіналів з плавання за участю українських паралімпійців. В одному з них змагалися Андрій Трусов та Юрій Шенгур.

Спортсмени боролися за нагороди у запливі на 400 метрів вільним стилем у класі S7. Андрій Трусов мав шанс стати дворазовим призером Паралімпіади-2024, пише 24 канал.

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Трусов здобув ще одну медаль Паралімпіади-2024

У кваліфікаційному запливі Андрій Трусов показав другий результат, а Юрій Шенгур – четвертий. Завдяки своїм показникам вони змогли кваліфікуватися у фінал.

Трусов розпочав заплив з сьомої доріжки, а Шенгур – з восьмої. Варто зазначити, що Юрій Шенгур є дебютантом Паралімпіади-2024.

Українці подолали перший басейн поза топ-3, однак Трусов знаходився поруч з лідерами, а Шенгур плив останнім. Згодом Трусов зміг наздогнати трійку лідерів і став третім, тримавшись на цій позиції до кінця запливу, проте на останніх метрах виборов "срібло".

Андрій Трусов вдруге здобуває срібну медаль на Паралімпіаді-2024.



Результати змагання / Скриншот з сайту Паралімпіади

Відзначимо, що на Паралімпіаді-2024 Андрій Трусов здобув вже срібну медаль у плаванні комплексним стилем на дистанції 200 метрів, клас SМ7.