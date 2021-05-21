Ніяких переговорів або розмов про відхід штабу Шевченка немає, – Павелко

Андрій Шевченко залишиться біля керма збірної України принаймні до завершення відбіркового циклу на чемпіонат світу-2022 у Катарі.

Контракт Шевченка до кінця 2022 року

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко розповів про ймовірність відходу зі збірної Шевченка.

До слова Шевченко розповів про клуб, який мріє очолити

Павелко заявив, що розмовляв з Шевченком і той не висловлював намір покинути збірну України.

У нас із Шевченком є ​чинний контракт, дійсно, в ньому є опція продовження до чемпіонату світу в Катарі. Я абсолютно недавно розмовляв з Шевченком з цього приводу, в його намірах нічого не змінилося,

– зазначив Павелко.

Глава УАФ заявив, що не бачить ніяких передумов до того, щоб Шевченко та його тренерський штаб не допрацювали контракт до кінця відбору на чемпіонат світу.

Павелко сподівається, що Шевченко виведе збірну України на чемпіонаті світу та повезе команду в Катар. Втім, він розуміє, що збірна може втратити тренера.

"Така домовленості на сьогодні, але ми розуміємо, що це життя і що завтра інтерес до нашого штабу може зрости. У цьому випадку прийматимемо якесь рішення. Ще раз, на сьогодні ніяких переговорів або розмов про відхід немає ", – резюмував глава УАФ.