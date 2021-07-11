Шевченко прийшов на фінал Вімблдону в Лондоні: фото
11 липня 2021 , 19:07Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Наставник збірної України Андрій Шевченко перебуває у Лондоні, де 11 липня будуть зіграні фінали двох великих турнірів. Перед фіналом Євро-2020 Шевченко відвідав вирішальний матч Вімблдону.
Шевченко у Лондоні
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вирішив відвідати фінал тенісного турніру Вімблдон між Новаком Джоковичем та Маттео Берреттіні.
До слова Шевченко знову натякнув, що готовий покинути збірну України заради роботи в клубі
Наставник української збірної потрапив в об'єктиви телекамер.
Андрій Шевченко на фіналі Вімблдону / Скриншот
- Вже ввечері у Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі" відбудеться фінал Євро-2020. Збірна Англії, яка у чвертьфіналі вибила Україну, зіграє проти Італії.
- Фінальний поєдинок Євро-2020 розпочнеться о 22:00 за київським часом. Англія вперше зіграє у фіналі чемпіонату Європи, коли Італія вдруге спробує виграти турнір.