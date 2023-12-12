"Беру час на підготовку": Шевченко відреагував на пропозицію балотуватися у президенти УАФ

Колишній гравець та головний тренер збірної України Андрій Шевченко прийняв пропозицію балотуватися у президенти Української асоціації футболу. Легендарний футболіст взяв час на підготовку та формування своєї команди.

Легенда українського футболу та володар Золотого м'яча 2004 року Андрій Шевченко висунутий на посаду президента Української асоціації футболу. Кандидатуру колишнього футболіста та головного тренера збірної України висунули одразу 14 керівних органів постійних членів УАФ.

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47-річний Шевченко вперше висловився на тему обрання у своєму фуйсбуці. За словами Андрія Миколайовича, він готовий очолити УАФ, тож тепер має намір підготуватися до виборів, сформувати команду та зустрітися з представниками всіх регіональних федерацій.

Шевченко: Дякую за висловлену довіру та приймаю пропозицію

"Я вдячний постійним членам Української асоціації футболу за їхню ініціативу висунути мою кандидатуру на пост президента УАФ. Розвиток футболу, розвиток українських спортсменів є важливим та відповідальним завданням, що потребує уваги.

Особливо уваги потребує позиція України на міжнародній спортивній арені, захист наших прав, нові партнерства та горизонти, які нас посилять. Я дякую за висловлену довіру та приймаю пропозицію балотуватися на пост президента УАФ. Беру час на підготовку програми та підбір команди та планую зустрітися з представниками всіх регіональних федерацій", – написав Шевченко.

Андрій Шевченко має шанс замінити на посту президента УАФ свого тезку Андрія Павелка. Чинний голова організації перебуває у СІЗО за підозрою у корупції.