Шевченко привітав чемпіонів світу із заслуженим тріумфом на Мундіалі
Джерело:Фейсбук Андрія Шевченка
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко відреагував на перемогу збірної Аргентини на чемпіонаті світу 2022. Легендарний футболіст віддав належне чемпіонам.
Чемпіонат світу 2022 в Катарі добіг до свого завершення. Футбольний світ дізнався ім'я нового чемпіона і "Короля футболу". Тріумфатори отримують заслужені поздоровлення.
До теми Збірна Аргентини – чемпіон світу з футболу-2022
Легендарний український футболіст Андрій Шевченко привітав збірну Аргентини з перемогою у фіналі чемпіонату світу 2022.
Вітаю Аргентину з перемогою у фіналі! Яка гарна гра, дякую за це захоплююче шоу, ви зробили його особливим!,
– написав Шевченко.
Раніше Андрій Шевченко порівняв Ліонеля Мессі з іконами світового футболу – Пеле та Марадоною. На думку українця, форвард "Альбіселесте" перевершив досягнення видатних футболістів минулого.
Шевченко і чемпіонати світу
- Зазначимо, що Андрій Шевченко в якості футболіста разом із збірною України доходив до стадії чвертьфіналу ЧС-2006.
- Тоді "синьо-жовті" поступилися майбутнім чемпіонам світу збірній Італії (0:3).
- Шевченко зіграв на Мундіалі-2006 п'ять матчів, у яких забив два голи та віддав один асист.
- У ролі головного тренера збірної України Андрій Шевченко не зумів вивести команду у фінальну стадію.
- У відборі ЧС-2018 "синьо-жовті" зайняли третє місце в групі, пропустивши вперед Ісландію і Хорватію.