Шевченко привітав чемпіонів світу із заслуженим тріумфом на Мундіалі

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко відреагував на перемогу збірної Аргентини на чемпіонаті світу 2022. Легендарний футболіст віддав належне чемпіонам.

Чемпіонат світу 2022 в Катарі добіг до свого завершення. Футбольний світ дізнався ім'я нового чемпіона і "Короля футболу". Тріумфатори отримують заслужені поздоровлення.

До теми Збірна Аргентини – чемпіон світу з футболу-2022

Легендарний український футболіст Андрій Шевченко привітав збірну Аргентини з перемогою у фіналі чемпіонату світу 2022.

Вітаю Аргентину з перемогою у фіналі! Яка гарна гра, дякую за це захоплююче шоу, ви зробили його особливим!,

– написав Шевченко.

Раніше Андрій Шевченко порівняв Ліонеля Мессі з іконами світового футболу – Пеле та Марадоною. На думку українця, форвард "Альбіселесте" перевершив досягнення видатних футболістів минулого.

Шевченко і чемпіонати світу