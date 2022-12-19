Шевченко привітав чемпіонів світу із заслуженим тріумфом на Мундіалі

19 грудня 2022, 08:32

Джерело:

Фейсбук Андрія Шевченка

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко відреагував на перемогу збірної Аргентини на чемпіонаті світу 2022. Легендарний футболіст віддав належне чемпіонам.

Чемпіонат світу 2022 в Катарі добіг до свого завершення. Футбольний світ дізнався ім'я нового чемпіона і "Короля футболу". Тріумфатори отримують заслужені поздоровлення.

До теми Збірна Аргентини – чемпіон світу з футболу-2022

Легендарний український футболіст Андрій Шевченко привітав збірну Аргентини з перемогою у фіналі чемпіонату світу 2022. 

Вітаю Аргентину з перемогою у фіналі! Яка гарна гра, дякую за це захоплююче шоу, ви зробили його особливим!, 
– написав Шевченко.

Раніше Андрій Шевченко порівняв Ліонеля Мессі з іконами світового футболу – Пеле та Марадоною. На думку українця, форвард "Альбіселесте" перевершив досягнення видатних футболістів минулого.

Шевченко і чемпіонати світу

  • Зазначимо, що Андрій Шевченко в якості футболіста разом із збірною України доходив до стадії чвертьфіналу ЧС-2006.
  • Тоді "синьо-жовті" поступилися майбутнім чемпіонам світу збірній Італії (0:3).
  • Шевченко зіграв на Мундіалі-2006 п'ять матчів, у яких забив два голи та віддав один асист.
  • У ролі головного тренера збірної України Андрій Шевченко не зумів вивести команду у фінальну стадію.
  • У відборі ЧС-2018 "синьо-жовті" зайняли третє місце в групі, пропустивши вперед Ісландію і Хорватію.

Автор: Сергій Шаховець