Новий радник Зеленського: Андрій Шевченко анонсував новий благодійний матч на підтримку України

Легенда Динамо та Мілана розповів про свою нову роль у команді Президента України. Андрій Миколайович має намір і далі нагадувати світу про війну через спорт.

Український спорт згуртувався навколо допомоги Батьківщині під час війни проти Росії. Одним із найактивніших став легендарний футболіст та екстренер збірної Андрій Шевченко.

До теми Шевченко забив "паненкою" Буффону, повторивши фінал Ліги чемпіонів 20-річної давнини: відео

Шевченко став радником Зеленського

Нападник став амбасадором платформи UNITED24, яка створена за ініціативи Президента України Володимира Зеленського. А на днях Андрій Миколайович став радником голови держави з питань спорту.

На своїй сторінці у фейсбук Шевченко прокоментував свою нову роль. Крім того, нападник заявив, що розпочав підготовку до другого благодійного матчу на підтримку України.

З огляду на свій досвід, я бачу себе корисним у процесі перемовин щодо організації міжнародних спортивних заходів за участі України та створенню нових подій для підтримки України. Позиція позаштатного радника — продовження діяльності, яку я вже півтора року проводжу як амбасадор фандрейзингової платформи UNITED24. Разом з командою ми залучили на допомогу України мільйони доларів, провели низку благодійних акцій, серед яких великий футбольний матч на стадіоні "Стемфорд Брідж" у Лондоні за участю світових зірок футболу. Найголовніше, ми залучили багато уваги до України, яка сьогодні нам дуже потрібна. Зараз розпочата підготовка до другого футбольного благодійного матчу. Під час повномасштабної війни ми повинні використовувати усі можливості і ресурси, щоб донести наше потужне повідомлення і щоб голос нашої країни звучав на світовій арені. Спорт – це велика сила, яка об’єднує мільярди людей з усього світу,

– написав Шевченко.

Читайте також Шевченко подарував Зеленському футболку з благодійного матчу за участю зірок футболу – фото

Як пройшов матч Game4Ukraine

Нагадаємо, що 5 серпня у Лондоні відбувся благодійний матч Game4Ukraine за участі зірок світового та українського футболу. На полі зустрічались команди амбасадорів UNITED24 Олександра Зінченка та Андрія Шевченка.

Зустріч завершилась внічию 2:2. Усі зібрані кошти призначені для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцея на Чернігівщині, який у березні 2022 року був зруйнований через обстріли російських терористів.