Задоволений італійський таксист: Шевченко продав прапор України за 110 тисяч євро

Легендарний український футболіст взяв участь у благодійному вечері. Андрій Шевченко встиг зробити декілька добрих справ.

У Мілані відбувся благодійний вечір, на якому світовій легенді вдалось зібрати значну суму для допомоги Україні. Не обійшлось і без участі Володимира Зеленського.

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Єдність з Україною

Участь у церемонії UNITED FOR UKRAINE взяла участь низка футбольних гравців та функціонерів, політичних та громадьких діячів. Серед них знайшлось місце Андрію Шевченку та Джорджо Армані. Український футболіст привіз на благодійний вечір стяг України із підписом президента України Володимира Зеленського.

Синьо-жовтий прапор на аукціоні вдалось продати за 110 тисяч євро. Найцікавіше, що початкова вартість лоту склада всього 5 тисяч євро. Український знамено придбала Ліга футбольних клубів Серії А як символ їхньої єдності у підтримці України. Загалом впродовж заходу вдалось зібрати 150 тисяч євро, які підуть на відновлення стадіону в Ірпені. Усі кошти перекажуть через UNITED24.

Щасливий таксист

Також Андрій Шевченко потрапив у ще одну милу історію. Володар Золотого М'яча на церемонію поїхав на таксі. Водій автомобіля впізнав легенду Мілана, тому скористався надаю долею можливістю. Таксист із задоволенням зробив фото з Шевченком.

Час від часу в таксі трапляються чудові зустрічі, які запам'ятаєш надовго у думках та серці. Не всім вдається везти Царя Сходу. Емоції,

– написав водій таксі у себе в інстаграм.

Зодоволений таксист з Швеченком / інстаграм водія авто