Процитував символічні слова боксера: Шевченко привітав Усика з перемогою над Джошуа
Джерело:інстаграм Андрія Шевченка
Олександр Усик забрав в Ентоні Джошуа усі надії на повернення втрачених титулів. Боксер отримав цілу гору привітань від представників українського спорту.
Шевченко: Ми незламні
Президент УАФ Андрій Павелко, бронзова призерка Олімпіади з художньої гімнастики Анна Різатдінова та інші українські спортсмени та тренери долучились до привітань. Виключенням не став колишній наставник збірної України Андрій Шевченко.
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Футбольний коуч процитував слова Олександра та привітав його з перемогою у реванші над Ентоні Джошуа. Зробив Шевченко це на своїй сторінці в інстаграмі, де виклав фото чемпіона світу з синьо-жовтим прапором у руках.
"Українці не здаються. Вони будуть йти до кінця, і ми переможемо", – Олександр Усик. Дуже важливі слова, які символізують силу Українців, ми незламні. Вітаю з перемогою,
– написав футбольний тренер.
Нагадаємо, що на першому поєдинку проти Джошуа український тренер особисто привітав Усика з перемогою, завітавши у роздягальню боксера.
У реванші Усик теж здобув перемогу за рішенням суддів, але цього разу не так переконливо. Двоє з трьох рефері віддали перевагу українцю, тому Олександр переміг за роздільним рішенням. Усик успішно захистив чемпіонські пояси, які так хотів повернути собі Джошуа.
Цікаво, що після поразки в Ентоні здали нерви. Британець зі злості кинув на ринг титули суперника.