Процитував символічні слова боксера: Шевченко привітав Усика з перемогою над Джошуа

Олександр Усик забрав в Ентоні Джошуа усі надії на повернення втрачених титулів. Боксер отримав цілу гору привітань від представників українського спорту.

Шевченко: Ми незламні

Президент УАФ Андрій Павелко, бронзова призерка Олімпіади з художньої гімнастики Анна Різатдінова та інші українські спортсмени та тренери долучились до привітань. Виключенням не став колишній наставник збірної України Андрій Шевченко.

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Футбольний коуч процитував слова Олександра та привітав його з перемогою у реванші над Ентоні Джошуа. Зробив Шевченко це на своїй сторінці в інстаграмі, де виклав фото чемпіона світу з синьо-жовтим прапором у руках.

"Українці не здаються. Вони будуть йти до кінця, і ми переможемо", – Олександр Усик. Дуже важливі слова, які символізують силу Українців, ми незламні. Вітаю з перемогою,

– написав футбольний тренер.

Нагадаємо, що на першому поєдинку проти Джошуа український тренер особисто привітав Усика з перемогою, завітавши у роздягальню боксера.

У реванші Усик теж здобув перемогу за рішенням суддів, але цього разу не так переконливо. Двоє з трьох рефері віддали перевагу українцю, тому Олександр переміг за роздільним рішенням. Усик успішно захистив чемпіонські пояси, які так хотів повернути собі Джошуа.

Цікаво, що після поразки в Ентоні здали нерви. Британець зі злості кинув на ринг титули суперника.