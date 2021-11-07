Андрій Шевченко офіційно очолив Дженоа

Андрій Шевченко очолив тренерський місток Дженоа. Італійський клуб підписав угоду з фахівцем до 30 червня 2024 року.

Новий виклик Шевченка

45-річний український наставник очолив італійське Дженоа. Андрій Шевченко повернувся до роботи в Італії, але цього разу вже у ролі головного тренера.

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Контракт із українським наставником розрахований до кінця червня 2024 року.

"Ласкаво просимо! Дженоа тепло вітає пана Шевченка та бажає йому плідної роботи на чолі найстарішого клубу Італії", – йдеться у новині на офіційному сайті клубу.

Останнім місце роботи наставника була збірна України, яку Шевченко привів до чвертьфіналу Євро-2020. Після завершення контракт Андрій Миколайович покинув тренерський місток "синьо-жовтих".