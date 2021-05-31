Андрій Шевченко назвав найбільш небажаного суперника на Євро-2020

Збірна України у Харкові готується до Євро-2020. Головний наставник команди Андрій Шевченко відверто зізнався, кого не хотів би у суперники для своїх підопічних.
З ким суперником не хоче зустрічатись Шевченко
Українська збірна вже провела один із трьох контрольних спарингів під час підготовки на чемпіонат Європи-2020. На турнірі наші хлопці зіграють проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.
Дивіться також Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020
Андрій Шевченко розповів, що не хотів би, щоб доля звела його команду зі збірною Італії. Наставник навіть називає цього суперника одним із потенційних переможців Євро-2020.
Для нас було б великим успіхом вийти з групи, але я б не хотів зустрітися з Італією. У цієї команди відмінний склад і дуже хороший тренер,
– сказав Шевченко.
На Євро-2020 Україна стартує матчем проти Нідерландів. Поєдинок відбудеться 13 червня в Амстердамі.
- Не дивно, що Шевченко називає саме збірну Італії. Ця країна не є чужою для наставника, який протягом 1999/2006 років провів в Італії. Саме у Серії А у футболці Мілана феєрив Шевченко у якості футболіста. У серпні 2008 року нападник знову повернувся до "россонері", де пробув до кінця червня 2009 року на правах оренди.
- Італійська збірна має у своєму активі одну перемогу на чемпіонаті Європи. Сталось це у 1968 році.