Шевченко може викликати у збірну України Данченка, який змінив декілька клубів у Росії

Колишній футболіст Шахтаря Олег Данченко може дебютувати за збірну України. Наставник української збірної Андрій Шевченко може викликати гравця на збори команди.

Тренери збірної України стежать за Данченком

За інформацією журналіста Ігоря Циганика, захисника грецького клубу АЕК Олега Данченка можуть викликати в збірну України найближчим часом.

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Повідомляється, що тренерський штаб збірної України стежить за виступами Данченка та вивчає питання його можливого запрошення.

Що відомо про Данченка?

Перший у 2021 році збір Україна проведе у березні. Українська команда має провести три матчі відбору до ЧС-2022 з Францією (24 березня), Фінляндією (28 березня) і Казахстаном (31 березня).

26-річний Данченко викликався у збірну України у 2018 році, коли був у складі Шахтаря. За даними Transfermarkt, Олег перебував у структурі Шахтаря з 2016 року. До того він був у структурі Динамо Хмельницький, Металург Запоріжжя та Чорноморець.

У 2017 році Данченко розпочав російську частину своєї кар'єри. Спершу він перейшов на правах оренди в Анжи.

У 2018 році він повернувся у Шахтар, однак взимку 2019-го перейшов у російський Єнісей. Влітку того ж року контракт Данченка у Шахтаря за 1 мільйон євро викупив казанський Рубін.

У 2020 році Рубін віддав Данченка в оренду в Уфу. У січні 2021 року Рубін продав Данченка в АЕК за 1 мільйон євро. Зазначимо, що Данченко не отримував виклик у збірну України, коли грав у Росії.