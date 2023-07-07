Шахтарівське серце: легендарний голкіпер увійшов у тренерський штаб Патріка ван Леувена

Донецький Шахтар отримав солідне підсилення у новому тренерському штабі. Допомагати Патріку ван Леувену буде легендарний у недалекому минулому голкіпер Андрій Пятов.

На початку липня стало відомо про рішення Андрія Пятова повністю закінчити із професійною кар'єрою футболіста у солідні 39 років. Однак відходити від футболу вже колишній воротар не збирається, як і покидати Шахтар.

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Залишається бути "гірником"

Донецький клуб запропонував Пятову увійти у новий тренерський склад команди, на що Андрій відповів згодою.

Тепер легендарний голкіпер ділитиметься досвідом із нинішніми воротарями першої команди "гірників". Пятов разом із Деннісом Гентенаром працюватиме над підготовкою голкіперів.

За інформацією видання, Пятов вже навіть встиг дебютувати у новій для себе ролі. 6 липня Андрій вже працював із командою у ролі помічника головного тренера Патріка ван Леувена.

Відзначимо, що 23 червня колишній воротар Шахтаря та збірної України виклав світлину в інстаграмі, на якій похвалився своїм першим здобутим дипломом тренера на тлі головної арени країни – НСК "Олімпійський" у Києві.

Любов до футболу в крові. Досвід потрібно вчитися використовувати з користю для наступних футбольних поколінь. Навчання продовжується,

– прокоментував фото Пятов.

Наразі у Шахтаря стартувала підготовка до нового сезону, яку вони проводять у Нідерландах. 8 липня у "гірників запланований спаринг проти АЗ. Окрім цього поєдинку донеччани планують провести ще 4 товариські матчі.

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