В начале июля стало известно о решении Андрея Пятова полностью окончить с профессиональной карьерой футболиста в солидные 39 лет. Однако отходить от футбола уже бывший вратарь не собирается, как покидать Шахтер.
Интересно Под пристальным глазом украинца: Трубин интригующе отреагировал на вероятный трансфер вратаря Интера
Остается быть "горняком"
Донецкий клуб предложил Пятову войти в новый тренерский состав команды, на что Андрей ответил согласием.
Теперь легендарный голкипер будет делиться опытом с нынешними вратарями первой команды "горняков". Пятов вместе с Деннисом Гентенаром будет работать над подготовкой голкиперов.
По информации издания, Пятов уже даже успел дебютировать в новой для себя роли. 6 июля Андрей уже работал с командой в роли помощника главного тренера Патрика ван Леувена.
Отметим, что 23 июня бывший вратарь Шахтера и сборной Украины выложил фотографию в инстаграмме, на которой похвастался своим первым дипломом тренера на фоне главной арены страны – НСК "Олимпийский" в Киеве.
Любовь к футболу в крови. Опыт следует учиться использовать с пользой для следующих футбольных поколений. Учеба продолжается,
– прокомментировал фото Пятов.
У Шахтера стартовала подготовка к новому сезону, которую они проводят в Нидерландах. 8 июля у "горняков запланирован спарринг против АЗ. Кроме этого поединка дончане планируют провести еще 4 товарищеских матча.
Главное о футбольной карьере Андрея Пятова
- Начинал свое отношение как футболиста в крапивницкой Звезде, а в 2001 году перешел во вторую команду Ворсклы.
- Зимой 2007 года Пятов подписал контракт с Шахтером. Однако уже на следующий день ушел в аренду в Ворскле, где провел еще 6 месяцев и вернулся в расположение "горняков".
- С того момента больше не покидал донецкую команду, став первым номером ворот дончан.
- В футболке Шахтера провел 482 матча (223 – "сухие"), в которых пропустил 415 голов. За сборную Украины (дебют в августе 2007 года) Андрей отыграл 102 поединка (47 матчей на ноль и 83 пропущенных мяча).
- С "горняками" Пятов завоевал 28 трофеев, в том числе стал победителем Кубка УЕФА (ныне – Лига Европы).
- В сезоне-2009/2010 был назван лучшим футболистом УПЛ.