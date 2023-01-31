Пятов – найкращий інсайдер: воротар Шахтаря дотепно попрощався з ветераном, який йде у МЛС

Донецький Шахтар найближчим часом покине досвідчений захисник Сергій Кривцов. Його друг Андрій Пятов оригінально підтвердив трансферний інсайд.

Ветеран Шахтаря Сергій Кривцов покине Україну заради клубу Девіда Бекхема Інтер Маямі. Інсайдерську інформації підтвердив голкіпер гірників Андрій Пятов. А зробив він це у досить оригінальній формі.

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Андрій Пятов опублікував у Instagram відео фрагментів матчів, де він спілкується із своїм товаришем по команді Сергієм Кривцовим. Глядачам не чути, про що саме говорили друзі, тож Андрій дав розшифровку розмови.

"Людина, з якою у мене завжди була ідеальна взаємодія на полі. На 13 секунді ви навіть можете побачити як кричу йому:

– Друже, оце ти класно зіграв, так і в Маямі тебе заберуть.

А Сергій мені:

– Андрій, яке Маямі, фокус на матчі. Я ще й впав. Футболка брудна. Юля буде знову вдома сварити.

Так, мені буде не вистачати твоїх жартів та надійності. Як на полі, та і поза ним. Дуже радий за тебе. Нехай майорить синьо-жовтий прапор по всьому світу", – написав Пятов в Instagram.

Відео спілкування Пятова з Кривцовим

Підписники у коментарях подякували Пятову за дотепний допис, назвавши Андрія "найкращим інсайдером".

, що Сергій Кривцов захищав кольори "гірників" з 2010 року. За цей час надійний захисник зіграв 224 матчі, у яких забив 13 голів та віддав 4 асисти. Крім того, вихованець запорізького Металурга зіграв 31 матч за збірну України.