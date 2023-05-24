Закінчить кар'єру заради збірної: легенда футболу може увійти до тренерського складу Реброва

Чим ближче до червня, тим більше чуток з'являється навколо Сергія Реброва та його призначення у збірну України. Очікується, що наприкінці травня наставник повернеться в Україну, де відбудеться його офіційна презентація на чолі національної команди.

Також багато чуток навколо тренерського штабу Сергія Реброва у збірній України. Раніше була інформація, що допомагати у синьо-жовтій команді Реброву будуть наступні спеціалісти: Вісенте Гомес (старший асистент), Альберто Босх і Гліб Платов (асистенти) та Рустам Худжамов (тренер голкіперів).

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Легенда повертається у збірну

Якраз щодо останнього були певні сумніви. Начебто кандидатуру Худжамова ще не затвердили, а лише розглядають, як можливий варіант.

Натомість тепер з'явився серйозний конкурент для Худжамова. Ймовірно, що тренувати воротарів у збірній буде легенда України та Шахтаря Андрій Пятов, який у свої 38 років продовжує футбольну кар'єру.

28 червня Пятову виповниться 39 років. Не виключено, що голкіпер остаточно повішає бутси на цвях та увійде до тренерського штабу Реброва у збірній. Наразі Андрій продовжує виступи на клубному рівні, але вже закінчив кар'єру у національній команді.

Контракт Пятова з Шахтарем розрахований лише до кінця поточного сезону-2022/2023. Тому усі фактори вказують, що цей сезон стане останнім у кар'єрі легендарного воротаря "гірників".

Тим паче, що у цьому сезоні Пятов лише одного разу захищав ворота донецького клубу. Було це у матчі УПЛ проти рівненського Вереса. У тій грі Андрій втримав свої ворота "сухими", а Шахтар впевнено переміг з рахунком 0:2.

Тепер Пятов у Шахтарі більше відіграє роль лідера поза футбольним полем та досвідченого партнера по команді, аніж стабільного гравця на полі. Андрій є прикладом для молодих гравців "гірників". На заміну Пятову прийшов Анатолій Трубін, який відмовляється продовжувати контракт із Шахтарем та хоче переїхати у топ-чемпіонат Європи.

До слова. Очікується, що у червневих матчах збірна України зіграє вже під керівництвом нового головного тренера та його помічників. Попереду у "синьо-жовтих" товариська гра проти Німеччини (12 червня) та дві офіційні матчі у відборі на Євро-2024 – проти Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня)

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