Поліція провела обшуки в помешканні президента Української асоціації футболу Павелка

Правоохоронці провели обшуки у помешканні керівника Української асоціації футболу Андрія Павелка. Вони відбулися ще 18 жовтня. Мова йде про розслідування справи щодо діяльності представників УАФ.

Обшук було проведено 18 жовтня на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання Павелка з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження за фактом зловживання посадовими особами УАФ своїм становищем у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах.

Варто відзначити, що обшук відбувся в той же день, коли на кордоні з Польщею генеральному секретарю та віцепрезиденту УАФ Юрію Запісоцькому вручили підозру у кримінальних справах щодо діяльності УАФ.

Детальніше Віцепрезиденту Української асоціації футболу вручили підозру при перетині кордону

Досудове розслідування розпочато та здійснюється у кримінальному провадженні №42019000000002229 за фактом зловживання посадовими особами Української асоціації футболу своїм становищем у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах. Йдеться про витрачання коштів, які були отримані ФФУ від УЄФА

Павелко має процесуальний статус свідка.

Варто відзначити, що Павелко спростовував інформацію про те, що в нього вдома були обшуки.