Андрій Лунін кардинально змінив рішення: український голкіпер укладе нову угоду з Реалом

Сага щодо відходу Андрія Луніна з "Королівського клубу" завершилась. Український голкіпер прийняв несподіване рішення, яке шокувало багатьох вболівальників.

25-річний голкіпер вирішив підписати новий контракт з "вершковим". Керівництво Реала планує оголосити про продовження співпраці з українцем вже на цьому тижні.

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Андрій Лунін залишається у "Королівському клубі"

Повідомляють, що боси "бланкос" змогли вмовити Луніна укласти нову угоду з мадридським клубом. Контракт розрахований ще на 4 сезон.

Нагадаємо, що термін попередньої угоди спливав влітку 2025 року. Раніше, український голкіпер планував покинути Реал після завершення контракту на правах вільного агента.

Андрієм цього трансферного вікна цікавилась велика кількість європейських грандів, зокрема Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Ювентус та інші. Була інформація що Лунін може змінити Облака у складі Атлетіко Мадрид.

У новому сезоні українець жодного разу не з'являвся на полі. Попри це, за підсумками минулого сезону Андрій Лунін потрапив до списку номінантів на нагороду найкращого голкіпера світу.