На фоні травми Куртуа: Лунін вийде у старті Реала на матч Ла Ліги

Український голкіпер Андрій Лунін знову отримає шанс проявити себе у мадридському Реалі. Все через травму Тібо Куртуа.

Андрій Лунін вийде у стартовому складі Реала у матчі проти Мальорки. Український голкіпер непланово пояився у стартовому складі, пише 24 канал.

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Шанс українця

Основний воротар "вершкових" Тібо Куртуа травмувався на передматчевій розминці Реала. Бельгійський голкіпер відчув м'язовий дискомфорт. Таким чином Андрій Лунін вимушено замінить Куртуа у рамці воріт столичного клуба. Матч проти Мальорки стане п'ятим для Луніна у Ла Лізі.

Раніше Андрій Лунін цілеспрямовано намагався покинути мадридський Реал. Все через недовіру головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті молодому голкіперу. Італійський коуч мав свої бачення щодо цієї ситуації. Згодом Луніна активно почали сватати в Ов'єдо, який ненайкраще виступає у другому по силі чемпіонаті Іспанії. Проте поки Андрій має змогу довести всім у Реалі, що він вартий захищати кольори столичного клуба.

Лунін в Іспанії