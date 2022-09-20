Хто грає – неважливо, – Лунін назвав головну ціль збірної України у матчах Ліги націй

Збірна України знову завітала у Глазго, де проведе свій четвертий матч у Лізі націй. Суперником "синьо-жовтих" буде місцева збірна Шотландії.

Лунін: Багато бажання працювати та грати"

Україна прибула на шотландську землю без номера один у рамці воріт Георгія Бущана. Голкіпера Динамо прооперували у Барселоні після травми, яку заробив у грі проти Фенербахче в Лізі Європи.

Читайте також Потрібні позитивні емоції для українців, потрібна лише перемога, – Яремчук про гру з Шотландією

Тому Олександру Петракову потрібно буде добре подумати, хто змінить динамівця у воротах збірної. Андрій Лунін, який майже не грає у Реалі, отримав виклик у національну команду на три матчі, які Україна зіграє у вересні в Лізі націй.

23-річний голкіпер "Королівського клубу" може отримати шанс за відсутності Бущана. Також у збірній тренуються Дмитро Різник, Анатолій Трубін та дебютант Євген Волинець.

Лунін прокоментував свій виклик у збірну та побажав "колезі" по цеху якнайшвидшого одужання.

"Скучили, звісно. Бо це також останній збір на пів року. Я щасливий. Багато бажання працювати та грати. Все добре. Після дороги трохи відпочили та одразу на тренування. Гарне тренування, хороший ритм", – розповів воротар Реала.

"Важливо перемагати, здобувати результат"

Конкуренція за місце в воротах? По-перше, Жорі Бущану найшвидшого одужання. А хто грає – неважливо. Важливо перемагати, здобувати результат,

– додав футболіст "синьо-жовтих".

Лунін впевнений, що наша збірна та команда Шотландії буде мати однаковий рівень мотивації. Андрій не став пригадувати недавні минулі зустрічі, а відзначив суперника, який показує силовий футбол у поєднанні з технікою певних гравців.

Голкіпер збірної України запевнив, що на "синьо-жовтих" чекає складний виїзний поєдинок.

Матч Ліги націй Шотландія – Україна відбудеться 21 вересня о 21:45 за Києвом. За три тури команда Петракова набрала 7 очок та лідирує у своїй групі. Шотландія з 6 пунктами "дихає у спину".