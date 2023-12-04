Ще на зорі кар'єри у Мадриді: Лунін таємно продовжив контракт із Реалом, – ЗМІ

Інформація, яка з'явилась 4 грудня, приголомшила усіх уболівальників мадридського Реала. Якщо вірити іспанському джерелу, то Андрій Лунін пролонгував контракт із "вершковими".

Журналіст Маркос Беніто повідомив, що Лунін продовжив свій контракт на рік ще у сезоні-2018/2019, коли виступав в оренді у Леганесі. Зробив Андрій це таємно.

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Таємно вдарили по руках?

Тому за інформацією іспанського видання, угода українського голкіпера з мадридським грандом розрахована до кінця червня не 2024-го, як зазначається на Transfermarkt, а аж 2025-го року.

У такому випадку Лунін продовжить свої виступи за "вершкових". Хоча було дуже багато чуток про відхід Андрія, адже угода розрахована до кінця поточного сезону-2023/2024. На українця вже навіть були потенційні покупці. Але після цієї інформації стало ще цікавіше.

Адже головний тренер Реала Карло Анчелотті не бачить Луніна у своїй команді та хоче вмовити керівництво підписати повноцінний контракт із орендованим у лондонського Челсі Кепою.

До слова, у цьому сезоні 24-річний голкіпер збірної України провів за мадридців 7 матчів (4 "сухі"), у яких пропустив 4 голи. Очікується, що у наступному поєдинку Реала у ворота повернеться Кепа, який вже відновився від травми. А Лунін знову "гріти" лаву запасних.

Цікаво! Свій наступний матч Реал проведе 9 грудня на виїзді проти Бетіса (початок о 17:15). Мадридський клуб випередив Жирону та повернув собі перше місце турнірної таблиці, хоча в обох колективів по 38 набраних балів.