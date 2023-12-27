Лунін втер носа конкуренту: українець очолює рейтинг найкращих воротарів Європи
Джерело:AS
Гравець мадридського Реала Андрій Лунін проводить найкращий рік у складі "вершкових". Надійна гра українського голкіпера знайшла підтвердження у рейтингу за кількістю результативних сейвів.
Головний тренер Реала Карло Анчелотті досі не визначився, хто у нього наразі основний голкіпер. Втім, після публікації рейтингу найкращих голкіперів Європи в італійця повинні зникнути сумніви.
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Топ-рівень Луніна
За повідомленням іспанського видання AS, на цей час Андрій Лунін є найкращим голкіпером в топ-5 європейських ліг за відсотком результативних сейвів. До рейтингу увійшли воротарі, які зіграли не менше 5 матчів.
За підрахунками, Андрій Лунін відбив 83,3% ударів, які летіли в рамку його воріт. Таким же показником може похизуватися воротар міланського Інтера Ян Зоммер.
Найкращий сезон Луніна
- Зазначимо, що Андрій Лунін в цьому сезоні зіграв 9 матчів за мадридський Реал (7 – в Ла Лізі та 2 – в ЛЧ).
- В чемпіонаті Лунін пропустив 4 голи в 7 поєдинках (0,57 в середньому за гру). Конкурент Луніна Кепа Аррісабалага пропустив 7 голів в 11 матчах (0,64 в середньому).
- За весь час перебуванні в Реалі 24-річний воротар зіграв 26 матчів, у яких пропустив 25 голів. В його активі 8 матчів на "нуль".
- Раніше ми повідомляли, що Андрій може продовжити кар'єру в АПЛ.
- Уродженець міста Красноград в наступному сезоні може приєднатися до свого земляка Михайла Мудрика. Нагадаємо, що обидва футболісти народилися в цьому місті Харківської області.