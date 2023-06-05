Дружина вже зібрала речі: Лунін та його кохана натякають на відхід із Реала
Джерело:інстаграм Андрій Луніна
Сім'я Андрія Луніна своїми натяками спонукають фанатів українського голкіпера думати про його відхід із мадридського Реала. Невже епопея українця у складі "вершкових" закінчена?
По закінченню сезону-2022/2023 Андрій Лунін виклав публікацію зі своєю дружиною із стадіону "Сантьяго Бернабеу". На футбольному полі арени стояли виграні Реалом трофеїв. Сам українець доволі цікаво підписав світлину.
Дивіться також Ідеальне виконання: Циганков відзначився асистом, але не приніс Жироні єврокубки – гольове відео
Лунін: Настав час трохи відпочити і рухатись далі
Український голкіпер подякував усім за сезон та зауважив, що настав час рухатись далі. Невже цими словами Лунін натякнув про свій відхід із Реала?
Сезон з двома титулами добігає кінця, ми намагалися виграти більше, як це звично для цього клубу, але тепер настав час трохи відпочити та рухатись далі. Дякуємо всім за цей рік,
– написав Лунін.
Вже наступного дня дружина Луніна ще більше підігріла інтерес до цієї теми з можливим трансфером її чоловіка із "Королівського клубу". Кохана Андрія виклала світлину складених у коробках речей, які натякають на від'їзд із Мадрида.
Тепер моя ранкова рутина виглядає так,
– підписала сторіс Анастасія.
Дружина Луніна збирає речі із Мадрида / Скриншот із інстаграму Анастасії
Нагадаємо, що контракт Лунін з Реалом розрахований до кінця червня 2024 року. У сезоні-2022/2023 Андрій відіграв за іспанський гранд найбільше матчів за один сезон – 12 поєдинків, у яких пропустив 13 голів та провів 4 "сухі" зустрічі.
Раніше повідомлялось, що по закінченню сезону-2022/2023 Лунін буде мати зустріч із керівництвом Реала, де вирішиться його майбутнє у складі "вершкових". На фоні таких чуток з'явилась інформація, що Реал вже перебуває у пошуках другого номера команди, який буде сидіти на підміні у Тібо Куртуа.
ЗМІ неодноразово повідомляли, що українцю набридло гріти лаву запасних мадридського клубу, тому хоче перебратись в іншу команду. Начебто агент Луніна вже вів перемовини з іншими клубами, але жодні з них не увінчались успіхом.До слова. Із 2018-го року, відтоді Лунін перейшов у Реал, Андрій провів за "вершкових" лише 17 поєдинків, у яких пропустив 19 голів та відіграв 4 матчі на нуль.