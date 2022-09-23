Трансферна бомба: Баварія хоче підписати воротаря збірної України

Мюнхенський клуб розглядає варіант із запрошенням Андрія Луніна. Українець так і не став основним в Реалі, а у Баварії може замінити Мануеля Ноєр.а.

Минуле трансферне літо було насиченим для українських футболістів. Яремчук, Зінченко та Ярмолюк перейшли в нові клуби, а Маліновський був вкрай близьким до цього.

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А вже наступного вікна змінити команду може кіпер Реала Андрій Лунін. У послугах 23-річного гравця збірної України зацікавилась Баварія.

Мюнхенці схвильовані питанням заміни Мануелю Ноєру, якому вже 36 років. Чемпіони Німеччини хочуть взяти кіпера, який перший час посидить на заміні, а вже потім стати основним кіпером.

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При цьому Баварія робить ставку на підписання німецького воротаря. Втім, майже ніхто з достойних варіантів не готовий перший час сидіти на лавці.

Лунін не став основним в Реалі

Андрій Лунін перебрався в Реал у 2018 році із Зорі. За цей час він так і не став основним гравцем, переходячи в оренди до Леганеса, Вальядоліда та Ов'єдо.

Останні два сезони Андрій був дублером Тібо Куртуа, але за весь цей час зіграв всього 5 матчів за команду. Стільки ігор у його активі і у футболці збірної України.