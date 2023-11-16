Не залишиться в Реалі: Андрій Лунін може стати одноклубником українця в АПЛ

Український воротар хоче знайти собі нову команду через брак ігрової практики. Одним із кандидатів на Андрія є віцечемпіон Англії Арсенал, де виступає Олександр Зінченко.

Наступного літа у Андрія Луніна спливає контракт із Реалом. Український воротар має намір залишити мадридців та знайти новий клуб, де зможе бути першим номером.

До теми Анчелотті ще буде "кусати лікті": Лунін потрапив під приціл німецьких грандів

Возз'єднання українців

Варто відзначити. що інтерес до 24-річного воротаря присутній. Були чутки про клуби Бундесліги та Ла Ліги, а тепер у Андрія в перспективі з'явився варіант із АПЛ.

Деякі ЗМІ поширили інформацію про зацікавленість лондонського Арсенала до Луніна. Воротар "канонірів" Аарон Рамсдейл цього сезону програв конкуренцію Давиду Рая, тому влітку шукатиме нову команду.

Саме на заміну англійцю команда Зінченка і хоче запросити українця. Однією із переваг є статус вільного агента, адже за Андрія Реалу не доведеться платити.

Читайте також "Великий": зірки Реала закидали Луніна компліментами після його героїчної гри у Лізі чемпіонів

Історія Луніна в Реалі

Лунін доєднався до Реалу у 2018 році, але довгий час не міг дебютувати та здавався по орендах у Леганес, Вальядолід та Ов'єдо. У 2020-му мідридці залишили кіпера собі в якості підміни Тібо Куртуа.

Цього сезону бельгієць травмувався до квітня наступного року. Але Реал все одно не довірив українцю статус першого номеру та орендував з Челсі Кепу Аррісабалагу. Загалом же за три з гаком роки Андрій відіграв 21 матч, в основному завдяки травмам Куртуа.