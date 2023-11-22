Довів до сліз легенду тенісу: оперний співак Андреа Бочеллі присвятив арію Роджеру Федереру

Італієць провів концерт у швейцарському Цюриху, який відвідав один із найкращих тенісистів в історії. Такий поважний гість не залишився без уваги Андреа.

Минулого року легенда тенісу Роджер Федерер оголосив про завершення професійної кар'єри. Втім 42-річний експортсмен продовжує залишатися у публічному просторі.

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Швейцарець неодноразово відвідував відомі тенісні турнірі у якості VIP-гостя. А на днях Федерер завітав на класичний концерт у Цюриху.

На сцені виступав відомий італійський оперний співак Андреа Бочеллі. Наприкінці свого виступу музикант запросив екстенісиста на сцену та привітав його.

"Серед нас сьогодні жива легенда – Роджер Федерер. Для мене велика честь присвятити останню арію йому за ті емоції, які він подарував усім,

– заявив Бочеллі.

Відео виступу Андреа Бочеллі:

Співак виконав свою найвідомішу композацію Nessun Dorma, присвятивши її Роджеру. Тенісист у захваті стояв поруч та навіть не зміг стримати сліз від голсу Бочеллі.

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Нагадаємо, що Федерер є одним із найтитулованіших тенісистів в історії. Швейцарець здобув 111 трофеїв на корті, поступаючись за цим показником лише Джиммі Коннорсу (125). Серед цих титутів виграв 20 турнірів Grand Slam.