Народжений в Португалії, але з синьо-жовтим серцем: гравець Бенфіки гратиме за збірну України

Збірна України з футболу може підсилитися вихованцем лісабонської Бенфіки. 17-річний гравець Андре Вакалюк зацікавив головного тренера команди U-17 Володимира Єзерського.

Стало відомо, що півзахисник Бенфіки U-17 Андре Вакалюк може бути заграний за юнацькі збірні України. Хлопець народився в Португалії, проте має українське коріння.

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Готовий змінити громадянство заради гри за збірну України

Юнак є сином емігрантів із України. Для того, щоб виступати за "синьо-жовтих" Вакалюку потрібно набути українське громадянство. Хлопець зі своєю родиною зацікавлені в такому розвитку подій та дали свою згоду грати саме за збірну України.

Повідомляється, що родина заради цього вже їздила до Мадриду, але процес оформлення українського паспорта займе деякий час, тому на першому етапі кваліфікації до Євро U-17 Андре Вакалюк не допоможе команді Володимира Єзерського.

Тренерський штаб легенди українського футболу розраховує побачити у лавах юнацької збірної України талановитого гравця вже у наступному раунді кваліфікації.

. Андре Вакалюк грає на позиції центрального півзахисника. До академії Бенфіки приєднався у 2018 році та був кандидатом до збірної Португалії у своїй віковій категорії.