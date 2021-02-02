Експрезиденту IBU загрожує 10 років в'язниці за хабар від Росії

Експрезидент IBU (Міжнародний союз біатлоністів) Андерс Бессеберг може потрапити за ґрати на 10 років. Норвежця звинувачують у тому, що він брав хабарі від Росії.

Джерело: TV2

У Національному органі з розслідувань і судовому переслідуванню економічних і екологічних злочинів Норвегії (Økokrim) розповіли, що Бессебергу загрожує до 10 років ув'язнення.

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За корупцію в особливо великих розмірах передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років. Попереду ще кілька допитів, аналіз документації та постійна співпраця з поліцією Австрії,

– заявили в Økokrim.

Повідомляється, що на розслідування цієї справи виділені "хороші" ресурси. Справа Бессеберга має "пріоритетне значення".

Що відомо про справу Бессеберга