Лунін чи Кепа: Анчелотті звернувся до гравців Реала, щоб обрати основного воротаря

Перед початком сезону-2023/2024 основний голкіпер Реала Тібо Куртуа отримав серйозну травму. Після цього мадридці терміново взяли в оренду Кепу Аррісабалагу, на якого розраховували, як на першого номера команди.

Після двох стартових турів, у яких грав Андрій Лунін, іспанець став основним та провів 13 поспіль матчів, чим, здавалося, закрив питання воротарської позиції та перспективи українця в сезоні. Однак Кепа отримав травму й своїм шансом Андрій скористався сповна.

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Гравці Реала віддають перевагу Луніну

Він видав серію успішних виступів, чим закохав у себе вболівальників "вершкових" та своїх одноклубників. Українець очолив рейтинг найкращих голкіперів Європи за відсотком результативних сейвів та гостро підняв тему, хто ж заслуговує бути першим номером Реала.

Карло Анчелотті довго схилявся до варіанту з Кепою, проте зараз ситуація змінилася. Він не може визначитись з основним воротарем, тому провів бесіду з гравцями команди та запитав їхню думку стосовно обох голкіперів.

Досвідчений італієць поцікавився у футболістів "королівського клубу", кого вони вважають більш переконливим на тренуваннях та в матчах. Відповідь здивувала Анчелотті, адже гравці заявили, що саме Андрій Лунін перебуває зараз у своїй найкращій формі та більше заслуговує на місце в основі за іспанця.

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 українець зіграв за Реал 9 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 6 голів та 4 рази залишав свої ворота "сухими". Кепа провів 15 матчів, на його рахунку 12 пропущених м'ячів та 7 поєдинків "на нуль".