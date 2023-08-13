Показав спокій та впевненість: Анчелотті похвалив Луніна після "сухого" матчу й згадав Кепу

Мадридський Реал стартував з перемоги у сезоні-2023/2024. Команда Карло Анчелотті на виїзді здолала Атлетік із Більбао.

Через травму Тібо Куртуа з перших хвилин зіграв Андрій Лунін, для якого цей матч став 18-м офіційним у складі мадридців. Українець відіграв на "нуль", а команда перемогла з рахунком 2:0.

Читайте також Прихід Кейна не допоміг: Лейпциг виніс Баварію у Суперкубку Німеччини завдяки феєрії іспанця

Анчелотті задоволений грою Луніна

Андрій провів "сухий" матч при мінімумі роботи, він здійснив один сейв, тричі відбив м’яч кулаками, перехопив 2 навіси, та віддав 28 точних з 31 передачі.

Після поєдинку головний тренер Реала дав пресконференцію, де прокоментував виступ українця та відповів на запитання про Кепу, який, за інформацією Фабріціо Романо, має найближчим часом приєднатися до "вершкових".

Лунін діяв дуже добре, дуже спокійно, зосереджено та з упевненістю у собі. Досить добре просував м'яч від захисту та добре забирав верхові м’ячі. У нього було небагато можливостей показати свою якість. Кепа? Він не гравець Реала, і я не говорю про тих футболістів, які не належать клубу,

– заявив Анчелотті.

Що відомо про Кепу, який близький до трансферу в Реал

Вихованець Атлетіка з Більбао. За рідну команду зіграв 54 матчі, у яких пропустив 66 голів. Після чого був проданий в Челсі за 80 мільйонів євро, це досі залишається рекордною сумою в історії, яку платили за воротаря. За лондонців зіграв 163 матчі, у яких пропустив 175 м'ячів та 59 ігор зіграв на "нуль". За цей час став переможцем: Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Суперкубка УЄФА та Клубного чемпіонату світу. Контракт із Челсі розрахований до 30 червня 2025 року.

. Наступний поєдинок Реал зіграє 19 серпня. У другому турі чемпіонату Іспанії мадридці знову зіграють на віїзді, їх суперником буде Альмерія. Початок матчу о 20:30.