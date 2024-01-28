Анчелотті поставив крапку у питанні основного голкіпера: яку роль тренер відвів Луніну
Джерело:Don Diario
Травма першого номера "вершкових" Тібо Куртуа створила величезну проблему для Карло Анчелотті. Після матчу проти Лас-Пальмас італійський тренер зробив остаточний вибір.
"Королівський клуб" у матчі 22-го туру не без пригод переміг на виїзді Лас-Пальмас з рахунком 2:1. Весь поєдинок у воротах "вершкових" відіграв українець Андрій Лунін.
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Лунін виграв конкуренцію у Кепи
Пропри пропущений гол на початку другого тайму, воротар збірної України надійно зіграв поєдинок. Він кілька разів рятував команду від голів та навіть догравав зустріч з болючою травмою.
За інформацією іспанських видань, надійність українця переконала Карло Анчелотті призначити Луніна основним голкіпером команди до повернення Куртуа. Про своє рішення тренер повідомив Кепі Аррісабалазі.
На думку тренерського штабу, іспанський голкіпер програв конкуренцію Луніну та не виправдав сподівання. Кепа мав достатньо можливостей, щоб продемонструвати свою незамінність, але систематичні помилки поставили хрест на перспективах Аррісабалаги у Реалі.
Лунін чекав свого шансу
- Нагадаємо, що Андрій Лунін підписав контракт з мадридським Реалом влітку 2018 року. Через юний вік українцю було важко конкурувати з досвідченим Куртуа, якого взяли одночасно.
- Українському голкіперу довелося пограти на правах оренди за іспанські клуби: Леганес, Ов'єдо, Вальядолід, перш ніж у 2020 році він не повернувся остаточно.
- За весь час Лунін зіграв за "королівський клуб" 30 матчів у всіх турнірах. Український воротар пропустив 31 м'яч та записав на свій рахунок 9 кліншитів.
- Справжнім проривом став сезон 2023/24, коли через травму Куртуа Лунін отримав можливість частіше грати в основі.
- Контракт 24-річного уродженця Краснограда з мадридським клубом спливає 30 червня 2025 року.