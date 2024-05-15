Важлива розмова: Анчелотті поговорив з Луніним щодо ігрової практики на тлі участі у фіналі ЛЧ

У вівторок, 14 травня, відбулися перші матчі 36 туру іспанської Ла Ліги. В одному з них мадридський Реал на своєму полі приймав Алавес.

Господарі на "Сантьяго Бернабеу" здобули впевнену перемогу з рахунком 5:0. Учетверте поспіль у чемпіонаті Іспанії на лаві запасних залишився Андрій Лунін.

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Чи зіграє ще українець до кінця сезону

Ворота ж "вершкових" захищав Тібо Куртуа. Він мав чимало роботи, здійснивши аж 10 сейвів, що є рекордом для голкіперів Реала за останні 16 років у чемпіонаті. коли вдалося команді відіграти "на нуль".

Вибір бельгійця на поєдинок у стартовому складі став ще одним сигналом, що на фінал Ліги чемпіонів Карло Анчелотті награє саме Тібо Куртуа, який пропустив майже весь сезон через травму. Після поєдинку італійський тренер провів розмову з Андрієм Луніним та повідомив про свої плани.

Наставник Реала заявив, що наразі рішення не прийнято і він дає бельгійцю набрати форму. Проте українець матиме ще ігрову практику в Ла Лізі, після чого Анчелотті оголосить свій вердикт.

Ви з Куртуа зіграєте ще по одному матчі в чемпіонаті, а вже після цього я оберу стартового воротаря, який буде грати на "Вемблі" у фіналі Ліги чемпіонів,

– сказав італієць.

Зазначимо, що до кінця чемпіонату Іспанії Реалу залишилося провести 2 матчі – на виїзді проти Вільярреала (19 травня) та вдома з Бетісом (25 травня). "Вершкові" вже достроково стали переможцями Ла Ліги, здобувши своє 36-те чемпіонство.

. Раніше конкуренцію з Тібо Куртуа за участь у вирішальному матчі сезону прокоментував сам Андрій Лунін . Він заявив, що задоволений своїми виступами у нинішній кампанії та з ентузіазмом готується до гри на "Вемблі".

Нагадаємо, що у фіналі Ліги чемпіонів мадридський Реал зіграє з дортмундською Боруссією. Поєдинок відбудеться у Лондоні та розпочнеться о 22:00.