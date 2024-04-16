Отримав "на горіхи" від Анчелотті: Лунін ледь не довів до інфаркту тренера Реала у матчі Ла Ліги

У рамках 31-го туру Ла Ліги-2023/2024 Мальорка зазнала мінімальної домашньої поразки від лідера сезону мадридського Реала (0:1). Андрій Лунін провів свій черговий матч на нуль, але не обійшлось без помилки українця.

За 90 хвилин український воротар здійснив два сейви та провів свій 12-й "сухий" поєдинок у поточному сезоні-2023/2024. Наприкінці матчу отримав жовту картку.

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Що почув Лунін від Анчелотті після матчу

Щоправда, вже у компенсований до матчу час міг Лунін "привезти" гол у власні ворота. Андрій невдало зіграв на виході, але встиг виправитись, не давши супернику зрівняти цифри на табло.

Після поєдинку українець почув реакцію головного тренера Реала на цю помилку, яка ледь не привела до голу від Мальорки.

Я ледь не отримав інфаркт після цього епізоду,

– зауважив Карло Анчелотті.

Відзначимо, що переможний гол у поєдинку у складі гостей забив Орельєн Чуамені на 48-й хвилині зустрічі. Після цієї мінімальною перемоги Реал набрав вже 78 балів та відірвався від другої Барселони на 8 очок. А відрив від третьої Жирони складає вже 13 пунктів.

До слова. Для Луніна цей поєдинок став 26-м у поточному сезоні, у яких він пропустив 22 голи. Український воротар проводить свій найкращий сезон у Реалі, скориставшись травмами Тібо Куртуа. Також українець виграв конкуренцію в орендованого у Челсі Кепи Аррісабалаги.

На тлі цього з'являються чутки про продовження контракт із Луніним.

Попереду у Реала Анчелотті супервжливий матч проти МанСіті. 17 квітня клуби проведуть поєдинок-відповідь у рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів. У Мадриді команди розписали бойову нічию 3:3. Початок другої гри о 22:00 (за Києвом).