А як же обіцянка Луніну: Анчелотті прокоментував воротарську позицію на матч з Баварією

У п'ятницю, 26 квітня, відбувся перший матч 33 туру іспанської Ла Ліги. У ньому Реал Сосьєдад на своєму полі приймав мадридський Реал.

Гості здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Єдиним голом у складі "вершкових" відзначився 19-річний Арда Гюлер.

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Неприємний сигнал для Луніна

"Вершкові" виступали напіврезервним складом, адже дали відпочити основним гравцям перед півфіналом Ліги чемпіонів з Баварією. Це стосувалося й Андрія Луніна, який уперше з січня залишився на лаві запасних.

Очікувалося, що він гарантовано буде основним до кінця сезону у важливих матчах. Саме таку обіцянку давав йому Карло Анчелотті напередодні. Проте після гри в Сан-Себастьяні щодо цього виникли сумніви.

На післяматчевій пресконференції італійський тренер прокоментував виступ своєї команди й серед іншого висловився щодо позиції воротаря в поєдинках проти Баварії.

Мені потрібно подумати про склад на вівторок. Мілітао повернувся, він зіграв дуже добре, і це була його перша гра у стартовому складі після повернення. Є варіанти, я оціню їх усі протягом кількох наступних днів. У Мілітао та Куртуа є шанс зіграти в одному з двох матчів проти Баварії. Подивимося, чи зможе Куртуа зіграти проти Баварії. Будемо оцінювати це після кожної гри,

– заявив Анчелотті.

Нагадаємо, що Тібо Куртуа в нинішньому сезоні не зіграв жодної хвилини в офіційних матчах через розрив хрестоподібної зв'язки. Повернення бельгійця на поле мало відбутися на початку квітня, але він ушкодив інше коліно та вибув, як очікувалося, до кінця нинішньої кампанії. Проте голкіпер уже встиг відновитися та працює з командою в основній групі.

. Перший поєдинок між Баварією та Реалом відбудеться в Мюнхені 30 квітня, матч-відповідь – 8 травня у Мадриді. Обидві гри розпочнуться о 22:00.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Андрій Лунін провів за "вершкових" 28 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 25 голів і 12 разів залишав свої ворота "сухими".

Його чинний контракт закінчується з Реалом 30 червня 2025 року й українець поки не поспішає продовжувати угоду. Луніним наразі активно цікавляться ПСЖ, Баварія, Манчестер Юнайтед та Мілан.