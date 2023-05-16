Несподіване рішення: голкіпер збірної України відмовляється продовжувати контракт із Шахтарем
Джерело:Football Hub
Анатолій Трубін може піти з Шахтаря у статусі чемпіона України-2022/2023. Талановитий голкіпер хоче продовжити кар'єру в іншому клубі.
За словами журналіста Ігоря Циганика, Анатолій Трубін відмовляється продовжувати контракт із Шахтарем. Відомий коментатор здивований такою категоричністю 21-річногоо голкіпера "гірників".
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Циганик: Для Шахтаря Трубін зробив набагато менше, ніж Шахтар для нього
На думку Циганика, донецький клуб зробив для Трубіна набагато більше, аніж Анатолій зробив для команди. Тому у такому разі Шахтар, або продасть Анатолія по влітку, або відпустить голкіпера пізніше, але при цьому вже не заробить на його трансфері.
Його агенти поки що накручують і говорять, щоби він поки що не підписував контракт. У нього ще рік діє угода і якщо влітку гірники його не продадуть, тоді вони можуть втратити голкіпера безкоштовно. Тому я думаю, що Шахтар зробить все можливе для того, щоб продати, або перепідписати Трубіна. Все залежить від того чи захоче сам гравець залишатися у Шахтарі. Поки що він не хоче,
– розповів коментатор.
До слова, Шахтар близький до того, аби закінчити сезону-2022/2023 у статусі чемпіона України. Команда Ігоря Йовічевіча очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи друге Дніпро-1 лише на 2 бали. До кінця сезону "гірникам" залишилось зіграти 4 матчі, два із яких будуть центральними у боротьбі за "золото". 24 травня Шахтар зіграє проти третьої Зорі, а вже 27 травня поміряється силами із дніпрянами.
Що відомо про кар'єру Анатолія Трубіна
- Анатолій Трубін – вихованець донецького футболу.
- До головної команди Шахтаря приєднався у січні 2022-го року. З того моменту витіснив із рамки воріт досвідченого Андрія Пятова. Завдяки вдалим виступав Трубін отримав виклик у збірну України, за яку дебютував 31 березня 2021 року у кваліфікаційній грі на ЧС проти Казахстану. Та зустріч закінчилась нічиєю 1:1.
- Загалом у футболці Шахтаря провів вже 91 матч – 93 пропущені голи та 37 зіграних поєдинків на нуль.
- У сезоні-2022/2023 Трубін вже відстояв 35 разів у воротах "гірників", у яких пропустив 39 м'ячів та у 12 матчах втримав свої володіння на "замку".