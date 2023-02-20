Агент Трубіна назвав ціну, за яку готові продати воротаря: чи погодиться на неї Шахтар
Джерело:Grand Hotel Calciomercato
Донецький Шахтар влітку 2023 року може продати ще одного гравця збірної України в один з європейських клубів. Цього разу воротаря Анатолія Трубіна, який себе доволі добре проявив у матчах за "гірників".
Анатолій Трубін не поспішає підписувати новий контракт з донецьким Шахтарем, який закінчується влітку 2024 року. Відтак щоб не втратити гравця безкоштовно, не виключено, що влітку 2023 року "помаранчево-чорні" його продадуть. Тож чи не головне питання – ціна, за яку керівництво клубу погодиться продати 22-річного голкіпера.
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Агенти Трубіна з компанії Part of the Game теж не приховують, що вони розраховують на трансфер футболіста.
"Анатолій готовий до наступного кроку у своєму розвитку. Не дивлячись на юний вік, за плечима Анатолія трирічний досвід виступів у Лізі чемпіонів, двічі виграний чемпіонат України та один раз Кубок країни", – заявили в компанії.
Там же і назвали суму, в якому вони сподіваються обійдеться трансфер гравця. Це 12 – 15 мільйонів євро. Однак останнє слово в цьому буде за керівництвом Шахтаря.
- Анатолій Трубін є вихованцем донецького Шахтаря. За головну команду він дебютував 26 травня 2019 року у матчі проти Маріуполя.
- Загалом на понад три роки провів 75 матчів за Шахтар, у 30 з яких не пропускав голів. Загалом же пропусти 76 голів за команду.
- 14 матчів Трубін провів в Лізі чемпіонів. Дебютував він в цьому турнірі матчем проти Реала в Мадриді, який Шахтар виграв.
- Трубін зіграв три матчі за збірну України, в яких пропустив 5 голів. Дебютував 31 березня 2021 року у матчі проти Казахстану у відборі на ЧС-2022. Цей матч закінчився внічию 1:1. Після цього зіграв у товариському матчі проти Бахрейну, який теж закінчився внічию 1:1. Третій матч – проти Шотландії на виїзді у матчі Ліги націй. Ця гра закінчилася розгромною поразкою українців 3:0, яка й опустила команду на друге місце та не дала вийти в елітний дивізіон Ліги націй.
- Портал Transfermartk оцінює Трубіна в 11 мільйонів євро.
- Чималій кількості європейських клубів приписують зацікавленість в підписанні Трубіна. Серед них – іспанській Севільї, яка шукає можливу заміну для марокканця Ясіна Буну.
- У Шахтарі вже готові до того, що влітку Трубін може покинути клуб. На заміну йому придбали воротаря Дмитра Різника. Таким чином в головній команді тепер одразу п'ять воротарів.