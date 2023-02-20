Агент Трубіна назвав ціну, за яку готові продати воротаря: чи погодиться на неї Шахтар

Донецький Шахтар влітку 2023 року може продати ще одного гравця збірної України в один з європейських клубів. Цього разу воротаря Анатолія Трубіна, який себе доволі добре проявив у матчах за "гірників".

Анатолій Трубін не поспішає підписувати новий контракт з донецьким Шахтарем, який закінчується влітку 2024 року. Відтак щоб не втратити гравця безкоштовно, не виключено, що влітку 2023 року "помаранчево-чорні" його продадуть. Тож чи не головне питання – ціна, за яку керівництво клубу погодиться продати 22-річного голкіпера.

Варте уваги Шахтар може продати Трубіна в АПЛ: "гірники" хочуть нажитись на трансфері голкіпера збірної

Агенти Трубіна з компанії Part of the Game теж не приховують, що вони розраховують на трансфер футболіста.

"Анатолій готовий до наступного кроку у своєму розвитку. Не дивлячись на юний вік, за плечима Анатолія трирічний досвід виступів у Лізі чемпіонів, двічі виграний чемпіонат України та один раз Кубок країни", – заявили в компанії.

Там же і назвали суму, в якому вони сподіваються обійдеться трансфер гравця. Це 12 – 15 мільйонів євро. Однак останнє слово в цьому буде за керівництвом Шахтаря.