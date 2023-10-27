Голкіпер збірної України став найкращим у героїчному рейтингу Ліги чемпіонів

Португальська Бенфіка провально провела три тури групового раунду Ліги чемпіонів. У жодному з матчів "орли" не здобули балів.

Бенфіка – єдиний клуб квартету "D", який у трьох турах ЛЧ не заробив жодного балу, та логічно замикає групу. Найближчим суперником до "орлів" є Зальцбург, який у трьох матчах набрав три бали (перемога над якраз Бенфікою 0:2). У попередньому матчі португальці мінімально поступились Реал Сосьєдад на власному полі 0:1.

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Впевнена гра 22-річного українського голкіпера

Якщо у клубу справи йдуть погано, то Анатолій Трубін робить у воротах "орлів" усе, що тільки може.

Український голкіпер португальського клубу є найкращим воротарем першого кола групового етапу Ліги чемпіонів у показнику "за кількістю порятунків від потенційних голів". В активі Трубіна – 3,08.

До прикладу, у другого номера рейтингу, яким є страж воріт сербської Црвени Звєзди Омрі Глазер, це складає 2,82. Третім у списку цього героїчного показника є Антоні Рачоппі із Янг Бойз – 2,55.

У топ-5 також входять голкіпери дортмундської Боруссії Грегор Кобел (2,17) та Ньюкасла Нік Поуп (1,99).

Відзначимо, що свій наступний матч у Лізі чемпіонів Бенфіка проведе 8 листопада на виїзді проти Реал Сосьєдад. Перед цим "орли" зіграють два поєдинки у місцевому чемпіонаті (проти Каса Пія 28 жовтня і Шавеша 4 листопада) та гру 2-го раунду Кубка португальської ліги проти Ароуки (31 жовтня).

Кар'єрі Анатолія Трубіна у Бенфіці