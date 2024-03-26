В оточенні одноклубників: Трубін увійшов у символічну збірну чемпіонату Португалії

Поки Анатолій Трубін перебуває у розташуванні збірної України, його гру за Бенфіку продовжують виділяти у Португалії. Український голкіпер та ще шість його одноклубників потрапили у символічну збірну.

Авторитетний статистичний портал WhoScored опублікував символічну збірну чемпіонату Португалії на цей час. А це після 26-ти зіграних турів цього сезону-2023/2024.

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Українець знову серед найкращих у Португалії

До неї увійшло аж сім гравців лісабонської Бенфіки, серед яких знайшлось місце нашому Анатолію Трубіну. Середній бал українського воротаря склав 7.0.

Також у топ-11 потрапили інші "орли" – Сілва, Отаменді, Ді Марія, Рафа, Невес та Аурснес. Захист та центр поля складає майже на 80% із одноклубників українця.



Трубін – у символічній збірній чемпіонату Португалії після 26-ти турів / Фото WhoScored

Відзначимо, що у цьому сезоні Трубін захищав ворота Бенфіки у 39-ти поєдинках, у яких пропустив 37 голів та 15 матчів провів на нуль.

Бенфіка після 26-ти турів посідає 2-ге місце турнірної таблиці, набравши 64 очки. "Орли" відстають від лідера сезону Спортінга лише на один бал.

Свій наступний матч Бенфіка проведе 30 березня проти Шавеша.

Нагадаємо! Трубін перебрався до португальського гранда у серпні 2023-го року, підписавши контракт до кінця червня 2028-го. Анатолій одразу став основним голкіпером Бенфіки.