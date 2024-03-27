"Командні цілі найголовніші": Трубін – про вихід збірної України на Євро-2024

Воротар збірної України Анатолій Трубін прокоментував вихід національної команди на Євро-2024. "Синьо-жовті" у фіналі плей-оф кваліфікації здобули вольову перемогу над Ісландією.

Збірна України з футболу вийшла на чемпіонат Європи 2024. У фіналі плей-оф кваліфікації підопічні Сергія Реброва перемогли національну команду Ісландії з рахунком 2:1, пропустивши першими в ході вирішальної зустрічі.

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Трубін про перемогу над Ісландією

Голкіпер "синьо-жовтих" та португальської Бенфіки Анатолій Трубін, який провів поєдинок у запасі, прокоментував вихід команди на Євро-2024. 22-річний воротар щасливий через здобутий результат.

"Рівно рік ми разом йшли до цієї мети. Путівка на Євро-2024 здобувалася впродовж кожного дня роботи збірної, на тренуваннях та матчах.

Збірна України – сильна команда і саме командні цілі найголовніші. Усі, хто був на стадіоні та підтримував нас через екрани, стали частиною цього успіху. Дякую команді та всім вам за це досягнення", – написав Трубін у своєму Інстаграмі.

На чемпіонаті Європи, який пройде з 14 червня по 14 липня 2024 року, збірна України зіграє в одній групі з національними командами Бельгії, Словаччини та Румунії. У плей-оф вийдуть перші два місця, а також чотири найкращі треті місця серед шести квартетів.