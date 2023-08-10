Анатолій Трубін офіційно став гравцем Бенфіки

Сага із трансфером українського голкіпера Анатолія Трубіна все ж закінчилася. Молодий талант спробує свої сили у стані португальської Бенфіки.

Анатолій Трубін офіційно став гравцем португальської Бенфіки. Донецький колектив отримав за свого вихованця значно менше, аніж планував.

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Щасливий фінал

Проблема із вибором клубу, де український голкіпер продовжить свою кар'єру, все ж вирішилась. Тогорічній чвертьфіналіст Ліги чемпіонів Бенфіка виявився найбільш підготовленим та налаштованим до переговорів із донецьким Шахтарем щодо Трубіна. Португальський гранд заплатив вибагливим "гірникам" 10 мільйонів євро плюс ще 1 мільйон бонусами за перспективного голкіпера.

Окрім того, в контракті прописано і клаусула – суму, за яку Бенфіка готова продати Трубіна – 100 мільйонів євро

Уже після благодійного матчу з Тоттенхемом (5:1), який став прощальним для Андрія Пятова, Трубін не повернувся з Шахтарем в Україну через угоду з Бенфікою.

Варто відзначити, що український голкіпер підписав угоду з Бенфікою аж на 5 сезонів, тобто до 2028-го року. До того ж Трубін стане основним конкурентом грецького воротаря Одессеаса Влаходімоса, який є невід'ємною частиною основного складу "орлів".

Через небажання продовжити контракт Шахтар випер Анатолія з основного складу. Натомість ворота донецького клубу протягом перших двох турів УПЛ захищав Дмитро Різник. Також міланський Інтер активно спілкувався із Шахтарем щодо трансферу Трубіна. "Гірники" відмовлялись продавати українця менше, аніж за 22 мільйони євро, що поставило крапку на перемовинах між сторонами. "Змії" натомість підписали досвідченого Яна Зоммера.

Анатолій Трубін / twitter.com/slbenfica

Варто відзначити, що Анатолій Трубін провів за Шахтар 94 матчів, в яких пропустив 94 голи, проте 39 поєдинків відстояв "сухо". До того ж голкіпер з "гірниками" тричі ставав чемпіоном України, а також вигравав Кубок та Суперкубок країни.

Бенфіка минулого сезону