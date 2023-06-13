Чвертьфіналіст Ліги чемпіонів готовий підписати зірку Шахтаря та збірної України

Гранд португальського футболу має намір викупити у "гірників" Анатолія Трубіна цього літа. Контракт воротаря з клубом діє до кінця сезону 2023-2024.

Цієї зими Шахтар продав Михайла Мудрика в Челсі, отримавши рекордні 70 мільйонів євро. До інших гравців донеччан був і залишається інтерес від інших топ-клубів Європи.

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Найцікавішим "лотом" у стані Шахтаря виглядає воротар Анатолій Трубін. 21-річний кіпер вражає впевненою грою за клуб, а також відмовляється продовжувати контракт з клубом заради трансферу в Європу.

Трубін може опинитись у Португалії

Одним із претендентів на Анатолія є лісабонська Бенфіка. За повідомленням португальських ЗМІ, "орли" мають намір викупити Трубіна вже цього літа.

Альтернативою для українця є 24-річний воротар бразильського Атлетіко Паранаенсе Бенто. Втім Бенфіка надає перевагу Трубінуадже розраховує витратити на нього невеликі гроші. Чинний контракт Анатолія з клубом завершується у 2024 році.

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Наразі "орли" не мають проблем із основним кіпером. Вже п'ять сезонів поспіль головним воротарем Бенфіки є Одіссеас Влаходімос. Втім кілька топ-клубів Європи вже поклали око на 29-річного грека, серед них і Манчестер Юнайтед.

Історія Анатолія Трубіна

Анатолій народився у Донецьку та є вихованцем "гірників"

За дорослу команду кіпер дебютував у 2019 році та згодом витіснив з основи Андрія Пятова

За цей час Трубін провів 94 матчі за Шахта, у 39 з них оформив кліншит

На рахунку воротаря два чемпіонства УПЛ та один Кубок України

Цього сезону Трубін провів 38 матчів в усіх змаганнях за "гірників", у 14-ти з них відстояв на "нуль"

У 2021-му Анатолій дебютував за національну збірну і вже провів у ній п'ять поєдинків

Transfermarkt оцінює українця у 18 мільйонів євро

. Бенфіка є одним з найтитулованіших клубів світу, завоювавши більше 80-ти трофеїв. Серед них є і дві перемоги у Кубку чемпіонів. Минулого сезону "орли" стали чемпіонами та володарями Кубка Португалії, а також дійшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.