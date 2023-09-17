Одинадцятиметровий удар все зіпсував: Анатолій Трубін дебютував у складі Бенфіки – відео

Анатолій Трубін розпочав новий етап своєї кар'єри. Перша гра українця у Лісабоні пройшла майже ідеально.

Анатолій Трубін дебютував у складі португальської Бенфіки. "Орли" перемогли у матчі, проте молодому голкіперу не вдалося залишити ворота "сухими", пише 24 Канал.

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Фортуна не зіграла на користь українця

Анатолій Трубін все ж зіграв свій перший поєдинок за лісабоснький колектив. Сталося це у матчі проти Візели в рамках 5-го туру тамтешньої елітної першості. "Орли" уже після першого тайму вели із рахунком 0:2, повністю контролюючи гру, а у Трубіна взагалі не було праці, проте у другому таймі опоненти Бенфіки все ж вирішили підпсувати статистику українському голкіперу.

На 70-ій хвилині зустрічі Візела змогла заробити пенальті, яке рефері затвердив тільки перегляду системи VAR. Гравець "сині" Саму викликався вийти на дуель із Анатолієм та здобув у ній перемогу. Опонент українця впевнено реалізував свій момент, розвівши Трубіна та м'яч по різним кутам. Таким чином, молодий голкіпер не тільки провів дебютний матч за Бенфіку, а також пропустив і свій дебютний гол. У підсумку, "орли" все ж здолали Візелу із рахунком 1:2.

Анатолій Трубін на афіші Бенфіки / інстаграм "орлів"

. Суперник лісабонців наніс по воротах Трубіна всього 2 удари, один із яких і став результативним, проте у епізоді із пропущеним м'ячем до Анатолія питань не повинно бути.

Відео пропущеного голу:

Варто відзначити, раніше повідомлялось, що Трубін не стане "гравцем" одного матчу, а навпаки повинен закріпитись у основі Бенфіки, на яку очікує складний цикл вирішальних матчів. Нагадаємо, що один із конкурентів Анатолія Одіссеас Влаходімос покинув "орлів" у останній день трансферного вікна, перейшовши у Ноттінгем Форест, а інший, Саумель Соареш, до матчу із Візелою був першим вибором головного тренера лісабонців.

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