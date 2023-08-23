Погані справи Трубіна й Луніна: грек-ігнорщик повернувся в Бенфіку і Кепа залізобетонно в старті

Українським голкіперам доводиться складно в іноземних чемпіонатах. Конкуренти наших футболістів увімкнулися в боротьбу.

Анатолій Трубіна та Андрій Лунін активно намагаються закріпитися в основі своїх колективів. Та то зробити це буде вкрай складно, опираючись на крайні новини.

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Молоді українські голкіпери змогли собі вибити місце у стані топових європейських клубів, проте в Реалі та Бенфіці опинилися також зіркові виконавці, яким Анатолій Трубін та Андрій Лунін намагаються нав'язати боротьбу за стартовий склад.

Недовіра Луніну

Воротар мадридського клубу на високому рівні провів два поєдинки у сонові "вершкових". Матч з Атлетік Більбао Андрій відстояв на "сухо" (0:2), а проти Альмерії (1:3), хоч і пропустив на останніх хвилинах, проте відіграв неймовірний матч, здійснивши 7 сейвів.

Та от впевнена гра Луніна не переконала головного тренера Карло Анчелотті. Діло в тому, що у наступному поєдинку "королівського" клубу проти Сельти (в рамках 3-го туру Ла Ліги) в основному складі мадридців з'явиться зірковий новачок Кепа Аррісабалага, а не українець. Матч стане дебютним для іспанця, котрий має закріпитися у ролі головного голкіпера команди. Виступи Андрія не вплинули на його подальшу долю в команді.

Конкурентів все більше

Голкіпер Бенфіки Одіссеас Влаходімос припинив свій бойкот. Останній матч "орлів" в рамках португальської першості проти Ештрели (2:0) відіграв Самуел Соареш, тоді українцю шанс не дали. Діло в тому, що конкурент Анатолія Трубіна мав конфлікт із головним тренером "орлів", проте грек все ж повернувся до тренувань.

Варто відзначити, що Влаходімос ігнорував усі дзвінки від керівництва клубу та збирався покинути португальський колектив. Зокрема інтерес до грецького голкіпера приписували Манчестер Юнайтед, проте, скоріше за все, Одіссеас, який в минулому сезоні зіграв 54 матчах (39 м'ячів, а 28 ігор відстояв на "сухо"), залишиться в Бенфіці і продовжувати і продовжить боротьбу з Трубіним і Соарешем.

Наступні матчі, в яких Лунін та Трубін можуть зіграти

Реал – Сельта (25-го вересня), Хетафе (2-го вересня), Реал Сосьєдад (17-го вересня), Атлетіко Мадрид (24-го вересня), Лас-Пальмас (27-го вересня).

Бенфіка – Жил Вісенте (26-го серпня), Гамарайнш (2-го вересня), Візела (17-го вересня), Портімоненсе (24-го вересня), Порту (1-го жовтня).

. І лісабонський, і мадридський колектив зіграють у груповому етапі Ліги чемпіонів, проте графіку поєдинків ще немає.