Легенда збірної України Тимощук рекламує в Росії шкарпетки до "23 лютого": фото

Екскапітан збірної України з футболу, а тепер асистент головного тренера російського клубу Зеніт, Анатолій Тимощук "засвітився" в рекламі шкарпеток, які рекомендує придбати на подарунок до "23 лютого".

Реклама носків з'явилася в інтернет-магазині клубу. Наразі на сайті рекламують спеціальні подарункові набори до "23 лютого".

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Колишня дружина Тимощука Надія Навроцька знущально потролила свого ексчоловіка.

"Замість проходу в Кубку Росії (де пітерці програли тульському Арсеналу) ФК Зеніт пропонує своїм уболівальникам в подарунок на 23 лютого пару шкарпеток. Обличчям рекламної кампанії виявився Толік Тимощук. Раніше Зеніт бачив Толіка в колготках, коли той був молодшим, але зараз він рекламне обличчя шкарпеток", – написала вона у фейсбуці.

Традиція святкування 23 лютого в Росії

Традиція відзначати 23 лютого народилася на початку минулого століття. Її започаткували для восхваляння Красної армії. Після розпаду Радянського Союзу свято відзначається в Росії як День захисника Вітчизни і є днем військової слави Росії.

Таким чином, Тимошук, який зіграв за збірну України 144 матчі, долучився до святкування цієї традиції.